Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

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Коронавірус у світі: статистика

Станом на ранок 9 січня в усьому світі підтвердилися 88 млн 885 тис. випадків зараження коронавірусом. 1,9 млн випадків виявилися смертельними.

Про це свідчать дані карти поширення вірусу Університету Джона Хопкінса.

Лідери за кількістю заражень:

США - 21,8 млн осіб;

Індія - 10,4 млн осіб;

Бразилія - 8 млн осіб;

Росія - 3,3 млн осіб;

Великобританія - 2,9 млн осіб.

Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ

Сьогодні, 9 січня, на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіли 4846 людей. Серед них 168 дітей та 176 медпрацівників. Також за добу госпіталізовані 2411 осіб; летальних випадків – 80; одужали – 7961 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 1 110 015 осіб; одужало – 786 306 осіб; летальних випадків – 19 668.

Коронавірус у Києві: статистика

У Києві за добу виявили 344 хворих на коронавірус. 15 людей померли. Усього за період пандемії в столиці 2067 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні вже 116 813.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини

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Автор: Ірина Погоріла