У державних лікарнях більше немає вільних ліжок у реанімаційних відділеннях.

Вища Рада оборони Лівану збереться у вівторок на засідання в президентському палаці Баабда, щоб прийняти рішення про введення в країні повторного локдауну.

Читайте такожУ Лівані за добу рекордний приріст заражень COVID-19За інформацією телеканалу LBCI, міжвідомчий штаб по боротьбі з пандемією коронавірусу рекомендував владі ввести повний локдаун з 14 по 30 листопада.

Раніше виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я країни Хамад Хасан закликав посилити заходи по боротьбі з COVID-19. За його словами, у державних лікарнях більше немає вільних ліжок у реанімаційних відділеннях.

"Зрозуміло, що громадяни стикаються зараз з великими економічними і соціальними труднощами, але нам краще закрити країну на два тижні в листопаді, ніж вводити локдаун на весь грудень", - зазначив він.

При цьому в. о. голови МОЗ повідомив, що попросив Міністерство оборони забезпечити запасами продовольства на два тижні найбільш нужденні верстви населення. Крім того, поліція і армійські патрулі будуть суворо стежити за дотриманням обмежень на переміщення в містах і населених пунктах.

"Локдаун повинен бути успішним, щоб виграти битву з другою хвилею коронавірусу", - підкреслив Хасан.

Коронавірус в Лівані

З 16 березня по практично кінець травня Ліван був закритий від зовнішнього світу, однак, згідно з джерелами LBCI, цього разу уряд не має наміру переривати повітряне сполучення. З 1 листопада влада вже відновила дію комендантської години з 21:00 до 05:00. МВС країни ізолювало також 115 міст і селищ, де введено режим надзвичайного санітарного стану.

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Автор: УНІАН