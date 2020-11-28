Коронавірус новини - скільки хворих у світі, дані по країнах / фото REUTERS
Станом на 7:30 28 листопада у світі коронавірусом інфікувалися вже 61 645 535 людей. З них 39 446 275 вдалось одужати.
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Про це йдеться у даних мапи поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.
Найбільше випадків хвороби зареєстровано у США (13 088 821), Індії (9 351 109), Бразилії (6 238 350), Франції (2 248 209), Росії (2 196 691).
Україна у загальному рейтингу на 17 місці – між Південною Африкою та Бельгією.
1 442 664 людей померли від ускладнень.
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