Крім цього, від хвороби померли 1,8 млн осіб, а одужати вдалося 48 млн осіб.

У світі кількість заражень COVID-19 перевищила 86 млн.

Читайте такожУ США подумують над зменшенням дози вакцини від коронавірусу під час щепленняПро це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса. Зокрема, в даний час в світі налічується 86 млн 412 620 тис. хворих на коронавірус.

Від хвороби померли 1,8 млн осіб. Одужали понад 48 млн осіб.

Лідери за кількістю інфікувань:

США - 21 млн 050 684 тис. осіб;

Індія - 10 млн 374 932 тис. осіб;

Бразилія - 7 млн 810 400 тис. осіб;

Росія - 3 млн 250 713 тис. осіб;

Великобританія - 2 млн 782 709 тис. осіб.

Крім цього, найбільше померлих також у США (357 тис.), далі йдуть Бразилія (197 тис.), Індія (150 тис.), Мексика (128 тис.) та Великобританія (76 тис.).

Лідерство за кількістю тих, хто видужали займає Індія - 9,9 млн осіб, далі йдуть Бразилія (6,9 млн), Росія (2,6 млн), Туреччина (2,1 млн) Колумбія (1,5 млн) та Італія (1,5 млн).

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Автор: Ірина Погоріла