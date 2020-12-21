Італія припиняє приймати рейси з Великобританії до 6 січня. Тим, хто відвідував країну в останні 14 днів, заборонено в'їзд.

В Італії зареєстрували перший випадок зараження новим видом коронавірусу, який, за попередньою інформацією, поширюється швидше колишнього.

Читайте такожСтало відомо, коли новий вид коронавірусу почав активно розповсюджуватися у Великобританії Пацієнт прибув разом з партнером з Великобританії, де вперше був виявлений новий тип COVID-19.

"Пацієнт і його партнер нещодавно повернулися з Великобританії через римський аеропорт Фьюмічіно», - йдеться в заяві МОЗ Італії, передає kommersant з посиланням на ANSA. Пацієнт, його партнер та їхні близькі ізольовані.

Новий вид коронавірусу: що відомо

19 грудня прем'єр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що новий вид коронавірусу може бути заразнішим на 70%. Після цього кілька країн заборонили авіасполучення з Великобританією. Італія припиняє приймати рейси з Великобританії до 6 січня. Тим, хто відвідував країну в останні 14 днів, заборонено в'їзд.

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Автор: УНІАН