Жителям Нідерландів рекомендується залишатися вдома.

Уряд Нідерландів вирішив ввести в країні п’ятитижневий локдаун з 15 грудня до 19 січня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Нідерланди закриваються. Ми усвідомлюємо серйозність наших рішень прямо перед Різдвом", – заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Локдаун у Нідерландах: які будуть обмеження

Згідно з рішенням уряду, з 15 грудня всі громадські місця, зокрема, садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси, будуть зачинені до 19 січня. Будуть працювати тільки супермаркети, банки й аптеки.

Також жителям рекомендується залишатися вдома, забороняється збиратися у групи понад дві особи, в тому числі і вдома. На Різдво на три дні зроблять виняток – дозволять збиратися втрьох.

Читайте такожФранція розпочинає перші кампанії масового тестування COVID-19 у двох районах

Ситуація з коронавірусом у світі

З початку пандемії у світі на COVID-19 захворіли 72 млн 225 тис. 203 особи.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса (США).

Від ускладнень небезпечної недуги з початку пандемії померли 1 млн 612 тис. 021 особа.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (16 млн 252 тис. 989), Індія (9 млн 857 тис. 029), Бразилія (6 млн 901 тис. 952), Росія (2 млн 629 тис. 699), Франція (2 млн 430 тис. 612), Велика Британія (1 млн 854 тис. 490), Італія (1 млн 843 тис. 712) та Туреччина (1 млн 836 тис. 728).

У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також Іспанія (1 млн 730 тис. 575), Аргентина (1 млн 498 тис. 160), Колумбія (1 млн 425 тис. 774), Німеччина (1 млн 350 тис. 810).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (299 тис. 168), Бразилії (181 тис. 402) та Індії (143 тис. 019).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора