Кількість померлих зросла до понад 1, 612 млн осіб.

Станом на ранок понеділка, 14 грудня, у світі коронавірусом заразилися вже понад 72,2 млн людей.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Читайте такожПочаток вакцинації від COVID-19: у США розвезуть близько 3 мільйонів доз вакцини до 150 розподільних центрів

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 72 225 203 людини, з них одужало 47 218 375. Кількість померлих зросла до 1 612 021.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (16 252 989), Індія (9 857 029), Бразилія (6 901 952), Росія (2 629 699), Франція (2 430 612), Велика Британія (1 854 490), Італія (1 843 712) та Туреччина (1 836 728).

У лідерах за кількістю інфікованих на COVID-19 у світі також Іспанія (1 730 575), Аргентина (1 498 160), Колумбія (1 425 774), Німеччина (1 350 810).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (299 168), Бразилії (181 402) та Індії (143 019).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні за час пандемії зафіксовано понад 894 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 15 154 — летальні.

Довідка УНІАН. Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Коронавірус у світі: що варто знати

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко