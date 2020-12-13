Коронавірус новини - скільки хворих у світі, дані по країнах / фото REUTERS

Станом на ранок 13 грудня загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією у світі наближається до 72 мільйонів.

Про це свідчать дані карти поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.

Читайте такожСША схвалили вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech, громадян уже почнуть щеплюватиТак, наразі зафіксовано 71762766 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Вилікувалися від коронавірусу 46892660 пацієнтів. Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою COVID-19, від початку пандемії померло 1606137 людей.

У трійку найбільш уражених пандемією коронавірусу країн входять США (16067031 випадок), Індія (9857029) та Бразилія (6880127).

Очолюють сумну статистику смертності США – там зареєстровано 297837 померлих від COVID-19. На другому місці перебуває Бразилія (181123), на третьому – Індія (143019).

Дані на 13 грудня 2020 щодо захворюваності на COVID-19 / скріншот

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Автор: Аліна Вишневська