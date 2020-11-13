Суд встановив, що міністерство не пояснило необхідності посилення масочного режиму

Міський суд Праги скасував обов'язковий масочний режим на вулиці і в магазинах, який був введений у зв'язку пандемією COVID-19.

Про це повідомляє місцевий портал novinky.cz.

За словами прес-секретаря суду Маркети Пучі, рішенню міністерства не вистачає конкретних, зрозумілих і обґрунтованих міркувань, на підставі яких суд міг би розглянути питання про необхідність масочного режиму. При цьому в рішенні йдеться, що суд не називає ці заходи необов'язковими.

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"Описані недоліки заважають суду належним чином оцінювати приватні заперечення, ставлячи під сумнів відповідність прийнятого рішення", - йдеться в рішенні.

Суд встановив, що міністерство не пояснило необхідності посилення масочного режиму. Зазначимо, раніше в Чехії зобов'язали носити маски на відкритій території і в автомобілях.

Нагадаємо, 4 листопада в Чехії виявили 15 729 нових випадків коронавірусу. Це найвищий показник з початку пандемії.

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Автор: УНІАН