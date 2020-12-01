Кількість нових випадків коронавірусу в світі минулого тижня вперше за останні три місяці зменшилася, звітує Всесвітня організація охорони здоров'я.
Про це 1 грудня розповіли в сюжеті ТСН.
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Зменшення цифр пояснюють ефектом від локдаунів, які запровадили більшість європейських країн.
Втім, напередодні Різдва країни Євросоюзу планують поступово скасовувати заборони. Водночас закликають громадян святкувати з мінімальною кількістю гостей і залишатися вдома. Наприклад, в Італії на час зимових свят планують обмежити сполучення між регіонами.
Зате дуже жорсткий карантин з 1 грудня вводять в Туреччині. У країні комендантська година діятиме протягом усього тижня, а з 21:00 до 05:00 понеділка людям взагалі заборонять виходити з дому.
Як повідомлялося, в Європі вже активно готуються до вакцинації проти коронавірусу. Євросоюз забронював 200 млн доз з опцією на подальші 100 млн. Всі країни ЄС отримають вакцину одночасно — пропорційно чисельності населення.
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