У ВООЗ вважають, що заходи, до яких вдалися в більшості країн Європи, допомогли знизити темпи захворюваності.

Кількість нових випадків коронавірусу в світі минулого тижня вперше за останні три місяці зменшилася, звітує Всесвітня організація охорони здоров'я.

Про це 1 грудня розповіли в сюжеті ТСН.

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Зменшення цифр пояснюють ефектом від локдаунів, які запровадили більшість європейських країн.

Втім, напередодні Різдва країни Євросоюзу планують поступово скасовувати заборони. Водночас закликають громадян святкувати з мінімальною кількістю гостей і залишатися вдома. Наприклад, в Італії на час зимових свят планують обмежити сполучення між регіонами.

Зате дуже жорсткий карантин з 1 грудня вводять в Туреччині. У країні комендантська година діятиме протягом усього тижня, а з 21:00 до 05:00 понеділка людям взагалі заборонять виходити з дому.

Як повідомлялося, в Європі вже активно готуються до вакцинації проти коронавірусу. Євросоюз забронював 200 млн доз з опцією на подальші 100 млн. Всі країни ЄС отримають вакцину одночасно — пропорційно чисельності населення.

Коронавірус у світі: що відомо

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Автор: УНІАН