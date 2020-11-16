У Франції пік другої хвилі пандемії коронавірусу подолано, тоді як Італія наблизилася до критично важливого тижня.

Міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран заявив, що після запровадження другого загальнонаціонального карантину в країні, уряд відновив контроль над епідемією COVID-19. Він стверджує, що Франція подолала пік другої хвилі пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local France.

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За словами Верана, ситуація покращилася завдяки відновленню 30 жовтня карантинних обмежень. Він вважає, що це дозволило уповільнити поширення вірусу: за попередні десять днів зменшилася кількість реєстрації нових випадків інфікувань, а також позитивних результатів тестувань на коронавірус.

"Все дозволяє нам вважати, що пік епідемії пройдено", - сказав Олів’є Веран.

Водночас міністр наголосив, що коронавірус ще не переможений.

У Франції за добу зареєстрували 27 228 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих наближається до 2 млн. Більш ніж 44,5 тисячі інфікованих померли.

Нагадаємо, уряд Франції працює над стратегією, яка визначить дії в умовах епідемії COVID-19. Вона буде діяти в країні до застосування ефективної вакцини.

Також у Франції 6 листопада повідомили про більш як 60 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Це рекордний показник за період пандемії.

Коронавірус в Італії

Міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца заявив, що наступні 7−10 днів матимуть вирішальне значення для боротьби з COVID-19.

«Крива поширення інфекції стабілізується. Поки рано говорити, але є підстави вважати, що карантинні заходи дають певні результати», - йдеться у його заяві, пишу НВ з посиланням на ANSA.

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Директор департаменту профілактики хвороб МОЗ Італії Джанні Реццо повідомив, що репродуктивне число R, що показує кількість осіб, яких може заразити один носій коронавірусу, за останній тиждень знизилося з 1,7 до 1,4.

За його словами, це «перший хороший сигнал».

«На жаль, вірус все ще циркулює по країні», - додав Реццо.

В Італії за добу виявили 37 255 нових випадків інфікування коронавірусом. Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіли понад 1,1 млн осіб, майже 45 тисяч померли.

Коронавірус у світі: що відомо

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Автор: УНІАН