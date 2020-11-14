Також французам нагадали, що наступні дні "є вирішальними" у боротьбі з епідемією й закликали дотримуватися усіх заходів безпеки та обмежень.

В уряді Франції готуються до того, що коронавірусні обмеження в країні можуть тривати й до літа 2021 року.

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Як пише "Європейська правда" з посиланням на заяву прем’єр-міністра Жана Кастекса.

За його словами, стратегія боротьби з вірусом, яку уряд анонсував до кінця 2020 року, ймовірно буде тривати аж до літа 2021 року.

"Поки у нас немає вакцини - ми маємо дати якісь перспективи того, якими будуть правила гри", - зазначив Жан Кастекс.

Що стосується найближчої перспективи - певні послаблення можливі, якщо тенденція до спадання кількості заражень продовжиться.

"Що точно зрозуміло - святкування та зібрання не можна буде дозволити ще довго. Так само бари й ресторани, які також часто стають осередками зараження, не можна відкривати раніше ніж 1 грудня - на відміну від, наприклад, магазинів іграшок", - зазначив прем’єр.

Він згадав позитивні новини від розробників вакцин BioNTech i Pfizer, при тому, що на фінальних етапах дослідження є й інші вакцини, та висловив надію, що час появи ефективної вакцини від коронавірусу наближається.

"Водночас, я боюся того, що недостатньо французів погодяться вакцинуватися", - додав Кастекс.

Президент Франції Еммануель Макрон нагадав французам, що наступні дні "є вирішальними" у боротьбі з епідемією та закликав дотримуватися усіх заходів безпеки та обмежень.

Нагадаємо, вже 15 днів у Франції діє жорсткий загальний карантин - людям дозволено виходити з дому тільки з поважної причини, а ресторани, непродуктові магазини та культурні заклади змушені були закритися.

Останніми днями щоденний приріст хворих суттєво спадає. Після рекордних 60 тисяч заражень за добу на початку листопада, зараз показники знизилися до 20-30 тисяч. Якщо у деяких регіонах, як східному Овернь-Рона-Альпи, ситуація залишається тривожною, у столичному Іль-де-Франс кількість хворих почала знижуватися.

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Автор: УНІАН