На думку дослідників, уряди повинні враховувати вплив марихуани на споживання їжі.

Легалізація рекреаційної марихуани на 6,3% збільшує продажі морозива, печива і чіпсів.

Про це свідчить перше дослідженням, яке встановлює причинно-наслідковий зв'язок між коноплею та вживанням нездорової їжі. До такого висновку дійшла команда вчених на чолі з економістом Альбертом Чонг з Університету штату Джорджія, пише 24 канал з посиланням на The Academic Times.

Читайте такожНауковці припускають, що марихуана може бути ефективною в лікуванні коронавірусу

"Вважається, що марихуана не завдає шкоди – це майже консенсус сьогодні. Але є непередбачені наслідки, і одним з них є той факт, що ви справді дуже зголодніли та починаєте їсти шкідливу їжу", – пишуть науковці.

На думку дослідників, уряди повинні враховувати вплив марихуани на споживання їжі, вирішуючи, чи легалізувати вживання наркотиків для розслаблення.

Причинно-наслідковий зв'язок виявили, вивчивши демографічні дані та звіти Nielsen Retail Scanner за період з 2006 по 2016 рік. Вчених цікавила інформація за трьома штатами, який дозволив курити марихуану: Колорадо, Вашингтон і Орегон.

Вплив марихуани на вагітність: у чому небезпека

Нове дослідження, продемонструвало, що у жінок, які вживали марихуану, ймовірність завагітніти була нижчою приблизно на 40%. Автори дослідження проаналізували дані про 1200 жінок у віці від 18 до 40 років, які намагалися завагітніти, пише Human Reproduction.

У минулому у кожної учасниці було від одного до двох викиднів. За кожною з них спостерігали протягом шести місяців, під час яких вони намагалися зачати дитину.

На початку дослідження кожна жінка надала дані про те, чи вживала марихуану протягом попереднього року. Також в учасниць двічі визначали вміст діючих речовин марихуани в сечі – на початку спостереження і через шість місяців (або після зачаття). Марихуану вживали 62 жінки (5%). 18 з них намагалися приховати, але аналіз сечі не дозволив їм зробити цього.

Розрахунок показав, що у жінок з цієї групи ймовірність завагітніти протягом одного менструального циклу була нижчою на 41%. До кінця дослідження змогли завагітніти 42% жінок, які вживали та 66% що не вживали марихуану.

Вчені відзначають, що в цьому дослідженні мало жінок вживали марихуану. Крім того, у кожної з них в анамнезі були викидні. Ці фактори можуть робити наукову роботу менш точною. Щоб зрозуміти, чи справедливі її висновки для всіх жінок, результати потрібно перевірити в більшому дослідженні.

Американська колегія акушерів і гінекологів рекомендує жінкам, які вагітні або хочуть зачати дитину, відмовитися від вживання марихуани. Водночас дослідження показують, що все більше жінок курить її в цей період.

Дослідження на тваринах встановило, що марихуана може впливати на внутрішню оболонку матки, знижуючи ймовірність успішної імплантації заплідненої яйцеклітини. Відомо, що у мавп вона може завадити овуляції.

Раніше Чонг і його колеги з'ясували, що через легалізацію марихуани попит на алкоголь падає на 12%. Також вчені вивчили взаємозв'язок легалайзу і демографії. Виявилося, він веде до збільшення сексуальної активності, скорочення використання контрацептивів і зростання народжуваності.

Легалізація канабісу: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН