Зазначається, що ймовірність смерті при захворюванні Nipah - від 40% до 75%. Наразі ліків від вірусу не існує.

В індійському штаті Керала мінімум в 11 осіб виявили симптоми смертельно вірусу Nipah. Поки що їх стан стабільний.

Про це повідомила міністр охорони здоров'я штату Віна Джордж, передає NDTV.

Раніше влада Керали повідомила про смерть 12-річного хлопчика від вірусу Nipah в місті Кожикоде. На місце була вислана медична бригада, яка відвідала будинок хлопчика і зібрала зразки фруктів рамбутана в околицях, щоб визначити джерело інфекції.

Читайте такожЗафіксовано смертельно небезпечну для людства інфекціюНаразі відомство виявило 251 людину, яка контактувала з померлим. У лікарню медичного коледжу Кожикоде на ізоляцію були поміщені 38 осіб.

"У лікарні медичного коледжу Кожикоде в ізоляції перебувають 38 осіб, з яких у 11 проявилися симптоми. Зразки восьми осіб були відправлені в Національний інститут вірусології (розташований в індійському місті Пуна, - УНІАН) для тестування", - цитує індійського міністра видання Livemint.

Вона зазначила, що з 251 людини, яка контактувала із зараженим Nipah, 54 входять в категорію підвищеної групи ризику: це лікарі, а також близькі і родичі дитини, пишуть Известия.

Зазначимо, професор медичного факультету Всеіндійського інституту медичних наук Ашутош Бісвас стверджує, що переносниками вірусу є фруктові кажани. Поряд з респіраторними симптомами вірус може також викликати лихоманку, м'язові болі, головний біль, запаморочення і нудоту.

"Фруктові кажани живуть на певній географічній території. Якщо вони полетять в інші місця, природно, цей вірус може поширитися. У нас немає спеціального методу лікування цієї хвороби", - сказав він.

Бісвас повідомив, що вірус швидко передається від людини до людини.

"До цього у нас було два спалахи вірусу Nipah: один в Кералі, інший - у Західній Бенгалії. Під час останнього спалаху близько 90% хворих померли", - сказав Бісвас.

Він додав, що проблема має глобальний характер і в ряді інших країн, розташованих поблизу Індії, таких як Бангладеш, де неодноразово відбувалися спалахи вірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає Nipah одним з найбільш небезпечних. Зазначалося, що ліків або вакцин від вірусу немає, а смертність може варіюватися від 65% до 100%.

У січні 2021 року повідомлялося, що ВООЗ не виключає ймовірності пандемії, яка може бути викликана вірусом Nipah, або NiV. Вперше він був виявлений в 1999 році в Малайзії серед фермерів-свинарів, що живуть на річці Ніпах, звідки захворювання і отримало назву. Після цього в Південній Азії сталося ще 12 спалахів хвороби.

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Автор: Вікторія Гордієнко