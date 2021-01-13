Міністерство соціальної політики землі Баден-Вюртемберг оголосило про перший виявлений у Німеччині випадок мутації коронавірусу B.1.351, що походить з Південно-Африканської Республіки.
Як повідомляє DW, згідно з оприлюдненими даними відомства, цей варіант коронавірусу підтвердили в родини, яка 13 грудня повернулася з ПАР, де перебувала протягом тривалого часу.
11 січня наявність цього південноафриканського варіанту коронавірусу в членів цієї родини підтвердили також фахівці берлінської клініки Charité, яким відправили зразки. За даними земельного міністерства, після прибуття до Німеччини родину помістили на карантин згідно з чинними вимогами. Проведений після п'яти днів перебування на карантині перший тест виявився негативним у всіх її членів. Однак вже наступного тижня у декого з них спостерігалися легкі симптоми хвороби.
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"Зафіксовано шість випадків вірусу у шести осіб з трьох домогосподарств", - йдеться в повідомленні відомства.
Цю мутацію коронавірусу виявили в ПАР у грудні 2020 року. Торік також було виявлено мутацію коронавірусу в Великобританії, випадки зараження якою зафіксовано і в Німеччині. Цей британський варіант коронавірусу вважається потенційно заразнішим, ніж попередній варіант, що досі фіксували.
За даними Університету Джонса Хопкінса, наразі у ФРН зафіксовано понад 1,95 млн випадків зараження коронавірусом.
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