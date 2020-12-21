У тих районах країни, де була виявлена мутація VUI-202012/01, коронавірус поширювався швидше.

Більш заразний вид коронавірусу з'явився у Великобританії у вересні, але активно почав поширюватися з середини листопада.

Читайте такожСаудівська Аравія повністю закрила кордони через новий коронавірусПро це йдеться в заяві Служби громадської охорони Здоров'я Англії. У тих районах, де була виявлена мутація VUI-202012/01, коронавірус поширювався швидше. У Лондоні на новий тип COVID-19 припадає близько 60% нових випадків зараження.

"Збільшення числа випадків захворюваності саме через новий варіант вперше з'ясувалося в кінці листопада, коли Служба громадської охорони Здоров'я Англії вивчала, чому показники інфікування в графстві Кент не знижувалися, незважаючи на загальнонаціональний карантин", - йдеться в заяві, передає kommersant. Служба вважає, що немає підстав вважати, що вакцина не допоможе від цього коронавірусу.

Новий вид коронавірусу: що відомо

Новий вид коронавірусу виявили минулого тижня у Великобританії. За словами прем'єра Бориса Джонсона, він може бути заразнішим колишнього на 70%. Випадки зараження новим коронавірусом виявлені і в інших країнах. У зв'язку з цим більше 20 держав ввели обмеження на авіасполучення з Великобританією, а також з тими країнами, де була зареєстрована нова мутація.

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Автор: УНІАН