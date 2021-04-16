Нове дослідження показало, які ризики у молодих здорових людей.

Виявилося, що у молоді, яка не хворіла на COVID-19, ризик заразиться коронавірусом в п'ять разів вищий, ніж у тих, хто вже хворів.

Як пише 24 канал з посиланням на The Lancet, у новому дослідженні брали участь близько 3000 рекрутів корпусу морської піхоти США – здорових, фізично розвинених людей у віці 18-20 років. На початку дослідження, в травні 2020 року, всі учасники пройшли тести на антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2.

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В цей час ні у кого з них не було активного COVID-19. Далі за ними спостерігали до листопада 2020 року, ПЛР тести учасникам проводили кожні два тижні.

Зі 189 осіб, у яких на початку дослідження були антитіла до коронавірусу (серопозитивних), за період спостереження захворіли COVID-19 близько 10%.

Серед людей, у яких імунітету не було (серонегативних), захворюваність склала близько 50%.

Науковці вважають, що ризик повторного зараження пов'язаний з рівнем різних видів антитіл в крові. Антитіла до коронавірусу на початку дослідження були лише у 33% людей, які пізніше були інфіковані. У серопозитивних учасників, які не заразилися повторно, ці антитіла зустрічалися в 83% випадків.

У людей, які не мали імунітету на початку дослідження, при інфікуванні антитіла вироблялися краще, ніж у тих, які заразилися повторно. У порівнянні з інфікованими вперше, в учасників з реінфекцією вірусне навантаження була нижчим в середньому приблизно в 10 разів. Однак його значення вказували на те, що при повторній інфекції багато з них можуть заражати інших людей.

У серопозитивній групі було більше безсимптомних випадків COVID-19 – 84%, в серонегативній – 68%.

Науковці вважають, що результати цього дослідження можна спроєктувати на всіх молодих людей, незалежно від їхнього роду діяльності. Імунітет, який дає перенесена інфекція, може бути недостатнім. Це говорить про те, що вакцинація потрібна навіть тим, хто перехворів.

Коронавірус: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко