Від вакцинації звільнені особи, які матимуть довідку про одужання від коронавірусної хвороби, а також ті, хто має протипоказання.

Медичних працівників у Німеччині на законодавчому рівні зобов'язали вакцинуватися проти коронавірусу. Крім того, щеплення повинні зробити працівники будинків для людей похилого віку.

Про це пише Spiegel Online.

Відповідне рішення підтримав 571 депутат Бундестагу, 80 були проти, а 38 утрималися.

Читайте такожМіністр охорони здоров'я Британії назвав обов'язкову вакцинацію неетичноюДокумент передбачає, що до 15 березня 2022 року вакцинованими мають бути всі працівники лікарень, будинків для людей похилого віку, лікарських кабінетів. Документ також розширює список осіб, яким необхідно вакцинуватися від COVID-19. До нього потрапили фармацевти, ветеринари та стоматологи.

Водночас від вакцинації звільнені особи, які матимуть довідку про одужання від коронавірусної хвороби, а також ті, хто має протипоказання.

"Не можна втрачати час. У федерального уряду багато планів, але ціль номер один, наша головна мета – захистити населення під час санітарної кризи", – заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах.

Як повідомляв УНІАН, директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге заявив, що запровадження обов’язкової вакцинації проти коронавірусу - це "крайній захід".

Обов'язкова вакцинація від коронавірусу

Тим часом у Британії медпрацівникам, людям, старшим 50-ти років, та іншим групам ризику офіційно рекомендували зробити третю дозу щеплення, оскільки це допоможе виробити кращий імунітет перед зимовим сезоном. Єдине застереження – почекати хоча б півроку після другої дози. Третю, так звану бустерну дозу, вже місяць колють в Ізраїлі і планують в багатьох інших країнах. Між тим Всесвітня організація охорони здоров'я попросила країни відмовитись від третіх доз до кінця цього року.

У США федеральних службовців зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу до 22 листопада. У вказівках для федеральних установ, які були опубліковані на федеральному сайті, адміністрація заявила, що всі відомства повинні діяти "оперативно, щоб їх співробітники були повністю вакциновані якомога швидше і не пізніше 22 листопада".

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Марта Гичко