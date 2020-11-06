Раніше уряд країни ухвалив рішення про знищення всіх норок на звірофермах.

Державний інститут з боротьби з інфекційними захворюваннями виявив передачу нового коронавірусу від норок людям в 214 випадках.

Читайте такожМутований в Данії коронавірус може бути нечутливим до вакцинДані були опубліковані в п'ятницю на сайті відомства. "У Данії варіанти вірусу норок були виявлені у 214 осіб з 5 102 зразків, які були проаналізовані з 24-го по 42-й тиждень (з 8 червня по 18 жовтня). Це період, протягом якого серед норок стався спалах SARS-CoV-2", - зазначено в повідомленні, передає ТАСС.

Мутований коронавірус в Данії

Штам мутованого коронавірусу, через який Данія почала знищувати 17 млн норок, виявлено у 12 осіб (11 в Північній Ютландії, один - на острові Зеландія) і на п'яти норкових фермах.

Данський уряд ухвалив рішення про знищення всіх норок на звірофермах після виявлення випадків зараження серед тварин для запобігання поширенню мутованого коронавірусу. Коронавірус швидко поширився на 1 139 норкових фермах у Данії. Особливо сильно постраждали господарства Північної Ютландії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН