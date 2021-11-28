Там підтвердили перші випадки зараження.

У Новому Південному Уельсі у двох людей, які прилетіли з-за кордону, виявили "Омікрон"-штам SARS-CoV-2.

Це перші випадки нового варіанту коронавірусу в Австралії, пише The Guardian.

Інфіковані прилетіли з південної частини Африки рейсом Qatar Airways з Дохи. Вони повністю вакциновані, хвороба триває безсимптомно. Зараз обидва перебувають в ізоляції у спецпункті.

Прем'єр Нового Південного Уельсу Домінік Перротте вже попередив, що поява нових штамів в Австралії "неминуча".

"Подія ясно демонструє, що пандемія ще не закінчилася. ... Нам потрібно навчитися жити пліч-о-пліч з вірусом і жити пліч-о-пліч з різними штамами, які з'являться на нашому шляху. Найкраще, що ми можемо зробити, пройти вакцинацію і ревакцинацію", - зазначив політик.

Як повідомляв УНІАН, новий штам SARS-CoV-2, що отримав назву "Омікрон", вперше ідентифікували в Ботсвані 9 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 в Україні вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова