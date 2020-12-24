Наразі у МОЗ немає доказів, що новий штам вже циркулює серед населення.

Міністерство охорони здоров’я Сінгапуру заявило в середу про перший підтверджений випадок інфікування коронавірусом, який переносить потенційно заразніший штам хвороби, що був виявлений раніше у Великій Британії.

Про це повідомляє Channel NewsAsia.

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Пацієнткою є 17-річна студентка, яка навчалася у Британії. 9 грудня вона повернулася до Сінгапуру. По прибуттю їй наказали залишатися вдома.

7 грудня у неї підвищилась температура, а 8-го у дівчини підтвердили коронавірус. На карантин відправили також усіх її друзів та близьких, з якими встигла побачитися. По закінченню самоізоляції повторний тест коронавірусу у них не виявив.

Наразі у МОЗ немає доказів, що новий штам вже циркулює серед населення. Чиновники сподіваються, що їм вдалося уникнути його поширення терміновою ізоляцією пацієнтки.

Новий штам коронавірусу: що відомо

19 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні і на південному сході Англії з 20 грудня вводиться новий, четвертий рівень обмежень через появу нового штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це насправді означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим ніж відомий вченим варіант.

20 грудня Бельгія, Нідерланди, Італія, Австрія і Німеччина тимчасово скасували всі авіарейси з Великої Британії.

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Автор: УНІАН