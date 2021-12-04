Медик переконаний, що мутація коронавірусу на "Омікроні" не зупиниться.

Коронавірус має високу схильність до мутацій, тому "Омікрон", який активно поширюється світом, не останній штам, з яким стикнеться людство.

Як заявив заслужений працівник охорони здоров'я, президент Українського медичного клубу Іван Сорока в інтерв'ю Апостроф, зусилля науковців мають бути спрямовані на те, щоби створити вакцину, яка буде відповідати за імунітет проти всіх мутацій.

"Зараз у світі використовується декілька типів вакцин: інактивовані, векторні та мРНК. Але вони розроблені під конкретний вірус. Насправді, треба зараз працювати над створення вакцини, яка буде відповідати за імунітет проти всіх коронавірусів", - наголосив Сорока.

За його словами, вірус SARS-CoV-2 дуже швидко змінює свою генетичність. медик зазначив, що поява нових збудників непокоїть його як лікаря.

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"Якраз штам "Омікрон" є найбільш мутований і S-білок - спайковий білок за допомогою якого вірус проникає в клітини людини - має 32 мутації. Це надзвичайно багато. Але перші наукові дані показують те, що цей вірус має таку саму клінічну картину, як і інші види коронавірусу, але має більшу заразність", - зазначив Сорока.

За словами лікаря, це пов’язано з еволюційним процесом.

"По-перше, це вірус, який доволі швидко розповсюдився по всій популяції. З іншого боку, кожен вірус для того, щоби залишитися, щоби передати свій генетичний потенціал, має зробити так, щоб, з одного боку, інфікувати якомога більше людей, а з іншого боку, їх не вбити. Якби цей вірус вбивав - то людина не могла б передати цю інфекцію далі", - заявив Сорока.

Медик запевнив, що немає якихось особливостей в лікуванні заражених новим штамом.

"Я спілкувався зі спеціалістами зі США та Канади, які мають уже досвід лікування цієї хвороби, і вони запевняють, що лікування таке ж саме, як і від тих вірусів, які ми маємо на сьогодні. Та все ж наголошую на тому, що зараженню можна запобігти, дотримуючись протиепідемічних заходів: маска, санітайзер, дотримання гігієни та кварцування приміщень. Наступне — це здоровий спосіб життя, фізичні навантаження та позитивні емоції. Коли ми свій імунітет готуємо — вірусу буде важче проникнути та завдати шкоди нашому організму".

Наразі поки не відомо нічого щодо летальності від нового штаму.

"Буде відомо десь через кілька тижнів, я думаю. Ми зараз знаходимося на початку епідемічного процесу цього вірусу й будь-які розумні методи блокування розповсюдження будуть прийнятними також в Україні", - зазначив Сорока.

Ми маємо бути готовими до появи нових мутацій, які можуть бути небезпечнішими, переконаний медик.

"Зараз зусилля науковців мають бути спрямовані на те, щоб убезпечити людей — розробка вакцин та препаратів, які вбивають вірус і не дають можливості розвиватися в організмі людини", - говорить Сорока.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що в Україні новий штам коронавірусу "Омікрон" офіційно ще не виявляли.

Мутація коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко