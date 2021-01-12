Всього в світі COVID-19 інфіковано майже 91 мільйон осіб.

Станом на вівторок, 12 січня, у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заражені вже майже 91 млн осіб.

Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

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Всього в світі COVID-19 інфіковано 90 944 546 осіб, з них одужали 50 352 144. Кількість померлих зросла до 1 946 248.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (22 618 071), Індія (10 479 179), Бразилія (8 131 612), Росія (3 412 390), Великобританія (3 127 643), Франція (2 844 680), Туреччина (2 336 476) та Італія (2 289 021).

Найбільша кількість смертей серед країн світу зафіксовано в США (376 280), Бразилії (203 580) та Індії (151 327).

Нагадаємо, за добу, 11 січня, в Україні підтвердилося 5116 випадків коронавірусу.

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Автор: Вікторія Гордієнко