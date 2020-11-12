Симптоми, як правило, розвиваються поступово і здаються незначними.

Пітливість без будь-якої очевидної причини - один з найбільш поширених ознак, що передвіщають хворобу Паркінсона.

Про це з посиланням на Американську асоціацію хвороби Паркінсона пише Express.

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Симптоми, як правило, розвиваються поступово і здаються незначними.

Надмірне потовиділення, за словами фахівців, зачіпає в основному верхню половину тіла. Якщо ви виявили у себе цей симптом, вам слід звернутися до лікаря, резюмує видання.

Вважається, що хвороба напряму пов'язана із недостатнім виробленням дофаміну - його рівень у мозку хворих є суттєво меншим, аніж у здорових людей.

Хоча ліків, які здатні повністю вилікувати хворобу Паркінсона не існує, деякі препарати дозволяють певним чином контролювати її розвиток. Переважно вони забезпечують відновлення необхідного рівня дофаміну.

Проте дослідники з Королівського коледжа Лондона дійшли висновку, що першими сигналами хвороби можуть бути зміни у виробленні не дофаміну, а серотоніну.

Науковці вивчили знімки мозку 14 людей - всі вони мають мутації в послідовності білка альфа-синуклеїну, а це різко підвищує ризик захворювання на хворобу Паркінсона.

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Автор: УНІАН