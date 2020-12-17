За даними інституту Джона Хопкінса, Франція входить в першу п'ятірку країн світу за кількістю виявлених випадків коронавірусної інфекції.

Президент Франції Емманюель Макрон отримав позитивний тест на COVID-19.

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Про це повідомляє DW, посилаючись на президентський апарат.

Про стан французького лідера поки не повідомляється.

За даними інституту Джона Хопкінса, Франція входить в першу п'ятірку країн світу за кількістю виявлених випадків коронавірусної інфекції. Від початку пандемії там захворіли більш ніж 2,4 млн осіб.

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Автор: Дмитро Захаров