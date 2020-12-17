Макрон захворів коронавірусом / Ілюстрація REUTERS
Президент Франції Емманюель Макрон отримав позитивний тест на COVID-19.
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Про це повідомляє DW, посилаючись на президентський апарат.
Про стан французького лідера поки не повідомляється.
За даними інституту Джона Хопкінса, Франція входить в першу п'ятірку країн світу за кількістю виявлених випадків коронавірусної інфекції. Від початку пандемії там захворіли більш ніж 2,4 млн осіб.
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