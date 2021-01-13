Робот вміє підтримувати розмову, може вивести на екран ігри або дзвінки по відеозв'язку.

Робот-компаньйон - французька компанія представила незвичайного помічника для літніх людей.

Читайте такожУ ЄС почали закуповувати роботів-дезінфекторів для лікареньЯк йдеться в сюжеті ТСН, він стане в нагоді під час пандемії, оскільки багато людей похилого віку страждають від вимушеної ізоляції і самотності, кажуть винахідники.

Їхній робот вміє підтримувати розмову, може вивести на екран ігри або дзвінки по відеозв'язку. А ще має штучний інтелект, адаптується до звичок господаря і складає план квартири, щоб вільно пересуватися і самостійно стати на зарядку. Але головне - може викликати надзвичайні служби, якщо господарю стане погано.

Коштує такий компаньйон $6 тис.

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Автор: УНІАН