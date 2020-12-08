Федеральна земля Саксонія, що на сході Німеччини, з 14 грудня посилить обмежувальні заходи у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу.
Як повідомляє DW, зокрема, у Саксонії школи будуть переведені на дистанційне навчання, а більшість магазинів закриється.
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За словами прем'єр-міністра федеральної землі Міхаеля Кречмера, таке посилення локдауну є необхідним кроком через високі показники зараження коронавірусом.
"Ми повинні приборкати ситуацію у землі (мається на увазі Саксонія), а це означає зменшити контакти", - зауважив Кречмер, який є членом Християнсько-демократичного союзу.
За його оцінкою, так званий "м'який локдаун", який діє по всій Німеччині з початку листопада, виявився неефективним.
Кречмер обґрунтував таке рішення уряду землі тим, що лікарні у Саксонії надто перевантажені значною кількістю COVID-пацієнтів. Там нині спостерігаються найвищі показники зараження коронавірусом серед усіх німецьких федеральних земель.
Саксонія є першою серед німецьких земель, яка вдається до жорсткого локдауну. Серед іншого, під час локдауну там буде обмежено малий прикордонний рух з Чехією, яка має спільний кордон з цією землею. Дозволятиметься робота продуктових магазинів та магазинів з побутовими товарами, а також поштових відділень та перукарень. Доступ до будинків для догляду за людьми похилого віку буде можливий лише після отримання негативного результату тесту на коронавірус. Передбачається, що жорсткий локдаун діятиме у Саксонії до 10 січня.
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