У федеральній землі Саксонія з 14 грудня будуть закриті більшість магазинів, а школи переведуть на дистанційне навчання.

Федеральна земля Саксонія, що на сході Німеччини, з 14 грудня посилить обмежувальні заходи у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу.

Як повідомляє DW, зокрема, у Саксонії школи будуть переведені на дистанційне навчання, а більшість магазинів закриється.

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За словами прем'єр-міністра федеральної землі Міхаеля Кречмера, таке посилення локдауну є необхідним кроком через високі показники зараження коронавірусом.

"Ми повинні приборкати ситуацію у землі (мається на увазі Саксонія), а це означає зменшити контакти", - зауважив Кречмер, який є членом Християнсько-демократичного союзу.

За його оцінкою, так званий "м'який локдаун", який діє по всій Німеччині з початку листопада, виявився неефективним.

Кречмер обґрунтував таке рішення уряду землі тим, що лікарні у Саксонії надто перевантажені значною кількістю COVID-пацієнтів. Там нині спостерігаються найвищі показники зараження коронавірусом серед усіх німецьких федеральних земель.

Саксонія є першою серед німецьких земель, яка вдається до жорсткого локдауну. Серед іншого, під час локдауну там буде обмежено малий прикордонний рух з Чехією, яка має спільний кордон з цією землею. Дозволятиметься робота продуктових магазинів та магазинів з побутовими товарами, а також поштових відділень та перукарень. Доступ до будинків для догляду за людьми похилого віку буде можливий лише після отримання негативного результату тесту на коронавірус. Передбачається, що жорсткий локдаун діятиме у Саксонії до 10 січня.

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Автор: Леся Лещенко