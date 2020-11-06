Коронавірус COVID-19 може здійснювати вплив на слух людини, яка ним хворіє. До такого висновку прийшли вчені.
Як повідомляє УП із посиланням на HuffPost, британські дослідники зафіксували перший випадок незворотної втрати слуху, пов'язаної з коронавірусом. Це сталося у жовтні у Великобританії. 45-ріний чоловік втратив слух на одне вухо після одужання від коронавірусу.
Читайте також"Ми пережили таке, після чого вже боятися складно": лікар розповіла про боротьбу з коронавірусом у США (відео)
Дослідники з Манчестерського університету проаналізували наслідки хвороби для 121 пацієнта і виявили, що 16 з них (13,2%) помітили зміну слуху та/або тинітус (дзвін або шум у вухах за відсутності реального звуку) після зараження COVID-19. Вчені з Університету Англії Раскін дійшли висновку, що коронавірус, ймовірно, не тільки є причиною шуму у вухах деяких людей, а і посилює проблеми у людей з уже існуючим тинітусом.
Коронавірус: важливо знати кожному
- Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби
- Чи хворіють діти коронавірусом, які при цьому у них симптоми
- Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі
- Симптоми запалення легенів при коронавірусі
- Зник нюх - вірний симптом коронавірусу
За даними досліджень, симптоми COVID-19 погіршили шум у вухах у 40% респондентів, не змінили його у 54% і поліпшили шум у вухах у 6%.
Втім, остаточно не доведено, що втрата слуху або дзвін є повноцінним симптомом коронавірусу.
Коронавірус у світі: новини, які можуть вас зацікавити
- Світ посилює карантинні обмеження - служба зовнішньої розвідки
- У ВООЗ закликали світ готуватися до нової пандемії
- У Данії виявили 214 випадків передачі коронавірусу від норок людям
- У світі від COVID-19 одужали понад 32 мільйони людей (карта)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram