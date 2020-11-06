Остаточно наявність подібних симптомів поки не доведено.

Коронавірус COVID-19 може здійснювати вплив на слух людини, яка ним хворіє. До такого висновку прийшли вчені.

Як повідомляє УП із посиланням на HuffPost, британські дослідники зафіксували перший випадок незворотної втрати слуху, пов'язаної з коронавірусом. Це сталося у жовтні у Великобританії. 45-ріний чоловік втратив слух на одне вухо після одужання від коронавірусу.

Читайте також"Ми пережили таке, після чого вже боятися складно": лікар розповіла про боротьбу з коронавірусом у США (відео)

Дослідники з Манчестерського університету проаналізували наслідки хвороби для 121 пацієнта і виявили, що 16 з них (13,2%) помітили зміну слуху та/або тинітус (дзвін або шум у вухах за відсутності реального звуку) після зараження COVID-19. Вчені з Університету Англії Раскін дійшли висновку, що коронавірус, ймовірно, не тільки є причиною шуму у вухах деяких людей, а і посилює проблеми у людей з уже існуючим тинітусом.

Коронавірус: важливо знати кожному

За даними досліджень, симптоми COVID-19 погіршили шум у вухах у 40% респондентів, не змінили його у 54% і поліпшили шум у вухах у 6%.

Втім, остаточно не доведено, що втрата слуху або дзвін є повноцінним симптомом коронавірусу.

Коронавірус у світі: новини, які можуть вас зацікавити

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован