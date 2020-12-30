У швейцарській кантоні Люцерн в будинку престарілих людей помер чоловік, який за п'ять днів до цього вакцинувався від коронавірусу.
Читайте такожУ США виявили перший випадок нового штаму коронавірусу, а в Британії різко збільшилась кількість хворихЯк повідомляє DW, це може бути першим летальним випадком, пов'язаним з вакциною від COVID-19.
Зазначається, що 24 грудня чоловікові зробили щеплення препаратом, розробленим німецькою компанією BioNTech і американської Pfizer. Фахівці проводили кампанію з вакцинації в будинку престарілих. Перед щепленням з домашнім лікарем, відповідальним за здоров'я постояльця, який страждав від деменції, не зв'язувалися.
Вже через два дні пенсіонер поскаржився на болі в уретрі і животі. Згодом у нього впав тиск, і підвищився пульс. А вже 29 грудня стан здоров'я пацієнта сильно погіршився, після чого той помер.
Офіційного підтвердження зв'язку щеплення і летального результату поки немає.
Смерть після щеплення від коронавірусу
- 28 грудня в Ізраїлі чоловік помер від серцевого нападу після щеплення від коронавірусу вакциною компанії Pfizer.
- 30 грудня стало відомо про смерті 88-річного чоловіка через кілька годин після вакцинації проти COVID-19.
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