Щеплення зробили препаратом, розробленим німецькою компанією BioNTech та американської Pfizer.

У швейцарській кантоні Люцерн в будинку престарілих людей помер чоловік, який за п'ять днів до цього вакцинувався від коронавірусу.

Читайте такожУ США виявили перший випадок нового штаму коронавірусу, а в Британії різко збільшилась кількість хворихЯк повідомляє DW, це може бути першим летальним випадком, пов'язаним з вакциною від COVID-19.

Зазначається, що 24 грудня чоловікові зробили щеплення препаратом, розробленим німецькою компанією BioNTech і американської Pfizer. Фахівці проводили кампанію з вакцинації в будинку престарілих. Перед щепленням з домашнім лікарем, відповідальним за здоров'я постояльця, який страждав від деменції, не зв'язувалися.

Вже через два дні пенсіонер поскаржився на болі в уретрі і животі. Згодом у нього впав тиск, і підвищився пульс. А вже 29 грудня стан здоров'я пацієнта сильно погіршився, після чого той помер.

Офіційного підтвердження зв'язку щеплення і летального результату поки немає.

Смерть після щеплення від коронавірусу

28 грудня в Ізраїлі чоловік помер від серцевого нападу після щеплення від коронавірусу вакциною компанії Pfizer.

30 грудня стало відомо про смерті 88-річного чоловіка через кілька годин після вакцинації проти COVID-19.

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Автор: УНІАН