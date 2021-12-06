Вчена закликала до обережності і дотримання необхідних заходів для уповільнення поширення нової мутації коронавірусу.

Професор Сара Гілберт заявила, що майбутня нова пандемія може бути ще більш смертоносною, ніж нинішня, викликана поширенням коронавірусу SARS-CoV-2. Також вона додала, що пандемія COVID-19, яка забрала життя понад 5 мільйонів людей у всьому світі, ще далека від завершення.

Про це одна з творців вакцини Oxford-AstraZeneca розповіла, виступаючи на 44-й лекції в пам'ять Річарда Дімблбі, повідомляє The Guardian.

Гілберт зазначила, що, попри руйнівний характер дворічної пандемії, яка вже заразила понад 265 мільйонів людей, наступна може бути більш заразною і забрати ще більше життів.

Читайте такожБоятися вакцин з РФ та помирають вдома: що відомо про ситуацію з коронавірусом на окупованому Донбасі"Це не останній раз, коли вірус загрожує нашому життю та засобам до існування", - сказала вона. "Чесно кажучи, наступний може бути гіршим. Він може бути більш заразним, або більш смертельним, або і тим і іншим".

Гілберт висловилася також і про нову мутацію коронавірусу, яку нещодавно виявили в африканських країнах. Вона зазначила, що новий варіант містить мутації, які збільшують здатність вірусу до поширення, і що антитіла, викликані вакцинацією або попередніми інфекціями, можуть бути менш ефективними для запобігання зараження "Омікроном". Проте професор також зазначила, що зниження захисту від інфекції "необов'язково означає зниження захисту від важких хвороб і смерті".

"Поки ми не дізнаємося більше, ми повинні проявляти обережність і вживати заходів, щоб уповільнити поширення цього нового варіанту", — підкреслила Гілберт.

Нагадаємо, в Україні від COVID-19 повністю вакциновано вже 38% дорослого населення. Однак, попри те, що в Україні четвертий тиждень триває спад захворюваності COVID-19, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, епідемія коронавірусної хвороби ще не завершилася.

Крім того, він нагадав, що відсьогодні почали діяти нові карантинні правила, зокрема для відвідування громадських закладів, театрів, кіно, кафе, ресторанів, спортзалів, готелів тощо.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Екатерина Малюга