Не зважаючи на те, що в Україні четвертий тиждень триває спад захворюваності на COVID-19, за словами Ляшка, епідемія коронавірусної хвороби ще не завершилась.

Станом на сьогодні в Україні від COVID-19 повністю вакциновано вже 38% дорослого населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"В Україні вже 16 регіонів, у яких вакциновано понад 40% дорослих українців принаймні однією дозою. І 6 регіонів, в яких поний курс щеплень закінчили вже понад 40% мешканців", - заявив міністр.

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За його словами, за останній тиждень до лідерів - міста Київ, де вакциновано принаймні однією дозою 66,9%, Київської (55%), Полтавської (50,8%) та Дніпропетровської (48,9%) областей - додалися ще Черкаська з показниками 46,7% та Сумська області.

"В цілому по країні повністю вакциновано вже 38% дорослого населення та принаймні однією дозою - 44,2%", - додав Ляшко.

Ляшко закликав українців вакцинуватися, щоб підготуватися до нової хвилі коронавірусної хвороби. За словами Ляшко, не зважаючи на те, що в Україні четвертий тиждень триває спад захворюваності на COVID-19 (за тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилася на 15%, госпіталізацій — на 13%), епідемія коронавірусної хвороби ще не завершилась.

"Від імені всіх медиків України прошу всіх, хто ще не вакцинувався, - зробити це якомога скоріше. Це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби", - заявив міністр.

Крім того, він нагадав, що відсьогодні почали діяти нові карантинні правила, зокрема для відвідування громадських закладів, театрів, кіно, кафе, ресторанів, спортзалів, готелів тощо.

"Торкнуться вони у першу чергу невакцинованих українців. Тому усі, хто не отримав перше щеплення чи пропустив час другого, зробіть це якнайшвидше, щоб не відчувати обмежень та бути захищеним від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби", - наголосив очільник МОЗ.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні від COVID-19 вакцинували 70797 осіб. Першу дозу отримали 27161 людина, повністю імунізовані – 43636 людини.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 13753066 людей, отримали дві дози вакцини і повністю імунізовані - 11806077.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що варто знати

Автор: Леся Лещенко