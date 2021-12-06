На цю мить позитивний ПЛР-тест був виявлений у 10 прибулих з ПАР громадян. Зараз фахівці встановлюють штами.

У Росії вперше виявили штам коронавірусу "Омікрон". Він підтвердився у двох громадян, які прибули з ПАР.

Про це повідомили в прес-службі Росспоживнагляду, передає ТАСС.

"У двох пацієнтів з позитивним ПЛР-тестом, отриманим в першу добу перебування в обсерваторі, в результаті повногеномного секвенування, проведеного ЦНІІ епідеміології Росспоживнагляду, підтверджений штам "Омікрон", - йдеться в повідомленні Росспоживнагляду.

Всього, за даними відомства, позитивний ПЛР-тест виявлено у 10 прибулих з ПАР громадян. Зараз фахівці встановлюють штами.

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Як писав УНІАН, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) позначила штам коронавірусу в.1.1.529, виявлений на півдні Африки, грецькою літерою "Омікрон". У заяві ВООЗ говорилося, що у цього різновиду "є велика кількість мутацій, ряд яких викликає стурбованість", оскільки може позначитися на ефективності вакцин. Згідно з попередніми даними, штам має підвищену здатність до поширення.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразнішим за штам "Дельта".

4 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не викликав поки жодного випадку смерті майже в 40 країнах, де він був виявлений.

Раніше перші два випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон" виявили в Румунії. Хворі відвідували Південну Африку.

Мутація коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко