Особливо важливо швидко визначати COVID-19 в періоди епідемій грипу, у якого можуть бути схожі симптоми. Науковці надзвичайно натхненні новою розробкою, проте поки її тестування не було достатньо масштабним.

Перші випробування нового тесту показують, що може з'явитися спосіб перевіритись на коронавірус за декілька секунд, а не годин, як було раніше.

Повне проведення тесту займає хвилини, пише ВВС Україна.

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Дихальний тест, розроблений у Британії, може визначити COVID-19 і відрізнити його від інших інфекцій дихальних шляхів майже миттєво.

Результати випробувань нового тесту, які проводили у Шотландії і у Німеччині, опублікували в авторитетному медичному журналі Lancet. Його розробник компанія Imspex Diagnostics повідомила, що прилад для тесту буде готовий через шість місяців, якщо буде фінансування.

"Перспективи, я думаю, дуже надихають, - сказав засновник і голова компанії Санті Домінгес. - Те, що він миттєвий, дозволить застосовувати його у різних ситуаціях, а не тільки в лікарнях".

"Його потенціал є в авіації, у транспорті, у роботі з мігрантами. Зразок дихання можна взяти швидко, це не інвазивно, не потрібен спеціально підготовлена людина, і через кілька хвилин у вас вже є результат", - говорить він.

Прилад ґрунтується на технології, яка спочатку застосовувалася при розробці тестів для діагностики раку легенів, а також для того, щоб швидко відрізнити бактеріальну інфекцію від вірусної. Однак після початку глобальної пандемії коронавірусу компанія вирішила сконцентрувати свої зусилля на діагностиці коронавірусу.

"У нас є напрацювання в цій сфері, в тому числі - досвід застосування таких приладів. Коли з'явився коронавірус, він змусив нас перемикнутися на цей напрямок", - говорить пан Домінгес.

Провели два випробування тестів на основі цієї технології - на пацієнтах у лікарнях Единбурга і Дортмунда. Дослідники намагалися зрозуміти, чи може такий прилад відрізнити COVID-19 від іншої інфекції.

Прилад аналізує зразок дихання, вишукуючи в ньому нестійкі хімічні елементи, які дають ключ до розуміння типу респіраторного захворювання. Тест виявився здатним визначити COVID-19 в цих елементах. Пізніше наявність коронавірусу підтвердили іншими способами тестування.

Наприклад, тести відрізнили коронавірус від інших захворювань - астми або бактеріальної пневмонії.

В ході тестів, проведених в Единбурзі, вдалося також ідентифікувати хімічні елементи, що дозволяють з великою ймовірністю визначати тяжкість захворювання і небезпеку смертельного результату.

"Якщо ці тести доведуть свою надійність, вони відкривають можливість швидкого діагностування COVID-19 в поліклініках або у відділеннях невідкладної допомоги, що значно полегшить роботу медперсоналу", - говорять вчені.

Особливо важливо швидко визначати COVID-19 в періоди епідемій грипу, у якого можуть бути схожі симптоми. Науковці надзвичайно натхненні новою розробкою, проте поки її тестування не було достатньо масштабним. Тестування провели приблизно на 100 пацієнтах.

Тест на коронавірус: що варто знати

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Автор: УНІАН