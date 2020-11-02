Перші випробування нового тесту показують, що може з'явитися спосіб перевіритись на коронавірус за декілька секунд, а не годин, як було раніше.
Повне проведення тесту займає хвилини, пише ВВС Україна.
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Дихальний тест, розроблений у Британії, може визначити COVID-19 і відрізнити його від інших інфекцій дихальних шляхів майже миттєво.
Результати випробувань нового тесту, які проводили у Шотландії і у Німеччині, опублікували в авторитетному медичному журналі Lancet. Його розробник компанія Imspex Diagnostics повідомила, що прилад для тесту буде готовий через шість місяців, якщо буде фінансування.
"Перспективи, я думаю, дуже надихають, - сказав засновник і голова компанії Санті Домінгес. - Те, що він миттєвий, дозволить застосовувати його у різних ситуаціях, а не тільки в лікарнях".
"Його потенціал є в авіації, у транспорті, у роботі з мігрантами. Зразок дихання можна взяти швидко, це не інвазивно, не потрібен спеціально підготовлена людина, і через кілька хвилин у вас вже є результат", - говорить він.
Прилад ґрунтується на технології, яка спочатку застосовувалася при розробці тестів для діагностики раку легенів, а також для того, щоб швидко відрізнити бактеріальну інфекцію від вірусної. Однак після початку глобальної пандемії коронавірусу компанія вирішила сконцентрувати свої зусилля на діагностиці коронавірусу.
"У нас є напрацювання в цій сфері, в тому числі - досвід застосування таких приладів. Коли з'явився коронавірус, він змусив нас перемикнутися на цей напрямок", - говорить пан Домінгес.
Провели два випробування тестів на основі цієї технології - на пацієнтах у лікарнях Единбурга і Дортмунда. Дослідники намагалися зрозуміти, чи може такий прилад відрізнити COVID-19 від іншої інфекції.
Прилад аналізує зразок дихання, вишукуючи в ньому нестійкі хімічні елементи, які дають ключ до розуміння типу респіраторного захворювання. Тест виявився здатним визначити COVID-19 в цих елементах. Пізніше наявність коронавірусу підтвердили іншими способами тестування.
Наприклад, тести відрізнили коронавірус від інших захворювань - астми або бактеріальної пневмонії.
В ході тестів, проведених в Единбурзі, вдалося також ідентифікувати хімічні елементи, що дозволяють з великою ймовірністю визначати тяжкість захворювання і небезпеку смертельного результату.
"Якщо ці тести доведуть свою надійність, вони відкривають можливість швидкого діагностування COVID-19 в поліклініках або у відділеннях невідкладної допомоги, що значно полегшить роботу медперсоналу", - говорять вчені.
Особливо важливо швидко визначати COVID-19 в періоди епідемій грипу, у якого можуть бути схожі симптоми. Науковці надзвичайно натхненні новою розробкою, проте поки її тестування не було достатньо масштабним. Тестування провели приблизно на 100 пацієнтах.
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