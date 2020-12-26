Француз, що захворів, раніше прибув з Лондона.

У Франції офіційно підтвердили новий, більш небезпечний штам коронавірусу, який спочатку зафіксували у Великобританії.

Про це пише BBC.

У МОЗ країни заявили, що заражений - громадянин Франції, який тиждень тому приїхав з Лондона. В даний час у нього немає симптомів захворювання, але він знаходиться на самоізоляції.

Новий штам коронавірусу: що відомо

19 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні і на південному сході Англії з 20 грудня вводиться новий, четвертий рівень обмежень через появу нового штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це насправді означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечніше відомого вченим варіанту.

20 грудня Бельгія, Нідерланди, Італія, Австрія та Німеччина тимчасово скасували всі авіарейси з Великобританії.

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Автор: Юрій Годован