Париж під час локдауну / фото REUTERS
У Франції офіційно підтвердили новий, більш небезпечний штам коронавірусу, який спочатку зафіксували у Великобританії.
Про це пише BBC.
У МОЗ країни заявили, що заражений - громадянин Франції, який тиждень тому приїхав з Лондона. В даний час у нього немає симптомів захворювання, але він знаходиться на самоізоляції.
Новий штам коронавірусу: що відомо
- 19 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні і на південному сході Англії з 20 грудня вводиться новий, четвертий рівень обмежень через появу нового штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це насправді означає повний локдаун.
- Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечніше відомого вченим варіанту.
- 20 грудня Бельгія, Нідерланди, Італія, Австрія та Німеччина тимчасово скасували всі авіарейси з Великобританії.
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