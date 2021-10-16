Також дослідження показало, що невакциновані люди у 6 разів частіше заражаються коронавірусом, ніж повністю щеплені.

У нещеплених людей ризик смерті від COVID-19 в 11 разів вище, ніж у повністю вакцинованих.

Про це повідомляє американське видання The Hill з посиланням на нові дані, опубліковані Центрами з контролю і профілактики захворювань (CDC) США.

Дослідження засноване на інформації з 16 департаментів охорони здоров'я, які охоплюють близько 30% населення Сполучених Штатів.

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Крім того, дослідження показало, що невакциновані люди в 6 разів частіше заражаються, ніж повністю вакциновані.

У США близько 77% населення, людей від 12 років і старше, наразі отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, масова вакцинація проти COVID-19 почалася у США в грудні 2020 року.

25 вересня 2021 року в Сполучених Штатах почалася кампанія з додаткової вакцинації - третьою дозою.

У вересні президент США Джо Байден підписав розпорядження про розширення масштабів вакцинації проти COVID-19. Нові правила стосуватимуться, у тому числі федеральних службовців, медперсонал і співробітників великих компаній.

Нагадаємо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Автор: Вікторія Токарєва