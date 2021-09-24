У Гронінгені суд дозволив 12-річному хлопчикові прищепитися від коронавірусу, попри те, що його батько виступав проти.
Про це пише RTL Nieuws.
У вироку говориться, що батьки хлопчика розлучені і не можуть нормально спілкуватися, коли справа стосується дітей. Мати виступає за вакцинацію сина, але батько не хоче, щоб хлопчик був вакцинований.
На думку суду, велику роль в цій історії відіграє бабуся хлопчика. У неї метастатичний рак легенів, і вона знаходиться на останньому етапі свого життя.
Читайте такожВ Ізраїлі кожна дев'ять ята дитина, інфікована коронавірусом, мала "довгий ковід"Підліток хоче проводити з нею час, але побоюється, що може заразити бабусю, і вона може померти від COVID-19.
Суд вважає, що це обтяжує хлопчика.
Після рекомендації Департаменту захисту дітей суд у справах неповнолітніх постановив, що хлопчикові можна провести негайну вакцинацію.
Раніше повідомлялося, що у Львові вперше за останні 20 років провели трансплантацію рогівки ока.