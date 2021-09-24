У Львові вперше за останні 20 років провели трансплантацію рогівки ока.
Про це повідомляється на сторінці Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова у Facebook.
"Вперше за останні 20 років у Лікарні швидкої допомоги проведено посмертну трансплантацію рогівки ока. І це уже шоста пересадка органу від єдиного донора, що вже подарував нове життя п'ятьом пацієнтам", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нову рогівку отримав 69-річний житель Івано-Франківська.
"Після прооперованої катаракти три місяці тому у нього проявилася бульозна кератопатія – його рогівка почала мутніти, і він уже не міг бачити на одне око. Повернути зір змогла трансплантація", - розповіли у медзакладі.
Трансплантацію провів керівник Львівського міського медичного центру "Мікрохірургія ока" професор Ігор Новицький, йому асистував завідувач обласного офтальмологічного центру Мар’ян Сарахман.
Згідно з повідомленням, операція пройшла успішно. Вона тривала близько однієї години.
Як повідомляв УНІАН, днями в Україні вперше пересадили серце дитині, а також провели першу трансплантацію легень. Хлопчик вже розповів, як він себе почуває після операції.
Окрім того, трансплантовано дві нирки і печінку. Донором став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Операції провели у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.
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