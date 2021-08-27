За прогнозами Кузіна, такого періоду вдасться досягнути приблизно у грудні.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, коли Україна може досягти "скляної стелі" вакцинації, тобто коли не буде охочих щеплюватися.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC News Украина.

"За моїм прогнозом, ми досягнемо такого періоду десь у грудні 2021 року. Зараз ми ще бачимо черги, труднощі з записом, пошук пунктів щеплень, люди чекають на вакцини, що не є правильним. У нас є комунікаційні стратегії, як ми будемо переконувати людей зробити щеплення, більш активно їх запрошувати. Також думаємо, як переконувати людей щепитися шляхом нормативного врегулювання", - пояснив Кузін.

Читайте такожЛікар пояснив, чому нова хвиля коронавірусу в Україні не стартує в листопадіЯк повідомляв УНІАН, від початку кампанії з вакцинації щеплено 5 млн 208 тис. 200 осіб, отримали дві дози 3 млн 427 тис. 847.

Какцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Автор: Леся Лещенко