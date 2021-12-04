В Україні новий штам коронавірусу "омікрон" офіційно ще не виявляли.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) прозвітувала про підтверджені випадки інфікування новим небезпечним COVID-штамом "омікрон" у 38 країнах світу.

Про це повідомила технічний керівник ВООЗ з COVID-19 Марія ван Керхове, цитує CNBC.

"Ми справді бачимо зростаючі темпи, ми бачимо, як зростає кількість виявлених випадків. У нас є повідомлення про "омікрон" у 38 країнах світу шести регіонах ВООЗ", – сказала вона.

У ВООЗ намагаються зрозуміти, чи справді "омікрон" заразніший за штам коронавірусу "дельта".

Читайте такожFacebook виявив мережу китайських акаунтів, які поширювали фейки про COVID-19Виконавчий директори програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майк Раян додав, що "очевидно, що вірус справді передається ефективно": "І ми бачили таке ж раніше з "дельтою". І так, знову ж, є певні речі, яким ми не повинні дивуватися".

Важливо

В Україні новий штам коронавірусу "омікрон" офіційно ще не виявляли.

Новий штам коронавірусу омікрон: що відомо

Новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають у ВООЗ занепокоєння. Про нього вперше повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я з Південної Африки 24 листопада.

Попередні дані, зібрані фахівцями, свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими. Число випадків цього варіанту збільшується майже у всіх провінціях Південної Африки.

ПЛР-тест не виявляє ні один з генів нового штаму.

"Омікрон" може зробити вакцини менш ефективними та має більшу здатність передаватися, повідомили в Агентстві охорони здоров’я Великої Британії.

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Автор: Яна Ставська