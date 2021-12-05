Експерт нагадала, що в Україні сьогодні також поширюється штам "Дельта", який дає важкі ускладнення.

Приводу для страху через появу нового штаму коронавірусу "Омікрон" немає, але і заходи профілактики поширення ковіду ніхто не скасовував.

Про це розповіла епідеміолог Людмила Мухарська в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Боятися не потрібно, потрібно просто мати актуальну інформацію. Але, на жаль, ми мало знаємо про цей новий варіант. Тиждень вже минув, як ми почули взагалі про нього. Тобто можливо, через два тижні ми будемо мати більше інформації, яка нам дозволить сказати - потрібно вводити якісь нові заходи, чи потрібно просто виконувати ті заходи захисту, які ми вже знаємо і виконуємо. Тому поки такої інформації, яка б говорила про те, що нас чекає щось таке, чого треба боятися, немає", - сказала Мухарська.

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Вона зазначила, що першими пацієнтами з "Омікроном" були молоді люди, вони перенесли хворобу відносно легко. Однак цей штам має тенденцію швидко поширюватися, що треба враховувати.

"Ми знаємо, що перші люди, які захворіли, це були студенти, тобто молоді люди. Вони нормально перенесли. Чи були вони щеплені - я вам не можу сказати, але вони нормально перенесли. І дійсно, поки немає інформації про якісь важкі смертельні випадки, але те, що 40 країн вже залучені (в епідемію "Омікрон" - ред.), говорить про те, що вірус поширюється досить швидко. Тому що - де Північна Африка, а де європейські країни. За тиждень він певною мірою поширився", - сказала Мухарська.

Вона нагадала, що в Україні також поширюється штам "Дельта", який дає важкі ускладнення.

"Боятися нічого, але виконуємо все, що потрібно виконувати, і в першу чергу треба вакцинуватися. Ми також повинні розуміти, що у нас зараз є штам "Дельта", якій викликає досить важкі форми цього захворювання", - сказала Мухарська.

За словами епідеміолога, серед експертів є версія, що вірус може "самознищитися".

"Деякі експерти кажуть, що вірус може піти на спад. Він не матиме ніші для поширення серед населення, особливо якщо населення захищене, і вірус піде на самознищення. Є інформація, наприклад, з Японії. У цій країні ще місяць тому ми чули жахливі цифри - по декілька десятків тисяч людей щодоби хворіло. На сьогодні там є інформація про те, що хворіють щодня приблизно по 100 осіб на добу. Але поки важко сказати, що ми перемогли, або людство перемогло цей вірус, тому що є його поширення. Також бачимо, наприклад, у тій же Німеччині захворюваність вже певною мірою пішла на зниження, а потім знову пішла в зростання", - сказала Мухарська.

Новий штам коронавірусу: Омікрон

Як повідомляв УНІАН, новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлено в Південній Африці 24 листопада.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон". В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", - зазначили в ВООЗ.

Експерти вважають, що новий штам може бути в шість разів заразніший за штам "Дельта".

4 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не викликав поки жодного випадку смерті майже в 40 країнах, де він був виявлений.

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Автор: Олександр Топчій