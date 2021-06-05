Майже третина госпіталізованих дітей потрапила до відділень інтенсивної терапії, а 4,9% потребували апаратів ШВЛ.

У США підлітків просять якнайшвидше пройти вакцинацію від коронавірусу. Проблема в тому, що госпіталізувати з цим діагнозом стали більше дітей.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань в США (CDC), нові дані дослідників агентства показали, що кожному третьому підлітку, який захворів на COVID-19 на початку цього року, потрібна була госпіталізація, пише Reuters.

Директор CDC Рошель Валенскі висловила стурбованість з цього приводу. Вона зазначила, що в деяких випадках підліткам потрібна штучна вентиляція легенів.

"Я глибоко стурбована кількістю госпіталізованих підлітків і засмучена кількістю підлітків, яким було потрібно лікування у відділеннях інтенсивної терапії або штучної вентиляції легенів", - заявила Валенскі.

Читайте такожВ Італії від коронавірусу почали щеплювати підлітків

У звіті CDC говориться, що рівень госпіталізації через COVID-19 в США значно збільшився серед підлітків у віці від 12 до 17 років. З 204 підлітків, госпіталізованих з 1 січня по 31 березня, 31,4% були госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії і близько 5% потребували ШВЛ.

Валенскі зазначила, що цих страждань можна було б уникнути, якби діти пройшли вакцинацію.

"Збільшення кількості госпіталізацій серед людей у ​​віці від 12 до 17 років може бути пов'язане зі збільшенням числа більш заразних варіантів коронавірусу, великою кількістю дітей, які повертаються до школи та інших видів діяльності в приміщенні, а також зі зміною фізичного дистанціювання, носіння масок і інших профілактичних дій", - вважають дослідники американських Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), передає CNN.

Нагадаємо, в Євросоюзі починають вакцинувати підлітків від коронавірусу. Пройти вакцинацію можуть діти від 12 років.

Тим часом британські експерти у сфері охорони здоров'я закликають не поспішати з вакцинацією неповнолітніх від коронавірусу.

"Діти певною мірою передають COVID-19, однак самі рідко серйозно страждають від цього захворювання. Якщо ви запропонуєте їм вакцини, ви піддасте їх ризику через можливі побічні ефекти", - пояснює професор Адам Фінн з Брістольського університету.

Зауважимо, що вже два виробники вакцин від коронавірусу, зокрема Moderna та Pfizer та BioNTech, оголосили про успішні результати випробувань свого препарату на підлітках. Нині розробники випробовують свої препарати на дітях від шести місяців до 11 років.

А сьогодні стало відомо, що у Китаї вакцину Sinovac, яку використовують в Україні та нещодавно схвалили у ВООЗ, дозволили вводити дітям та підліткам. Попередні результати клінічних випробувань показали, що вакцина може викликати імунітет у людей у віці від 3 до 17 років, і більшість побічних реакцій були легкими.

Коронавірус у США: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко