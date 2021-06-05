Однак наголошується, що неповнолітні люди мають все ж нижчий пріоритет для вакцинації в порівнянні з літніми людьми.

У Китаї вакцину Sinovac дозволили використовувати для дітей і підлітків. Про це заявив голова правління компанії Інь Вейдун.

Як пише Reuters, за словами Інь Вейдун, Китай схвалив екстрене використання вакцини Sinovac Biotech для людей від трьох до 17 років. При цьому від влади Китаю залежатиме, коли молодим китайцям запропонують пройти вакцинацію, оскільки зараз там щеплення роблять людям до 18 років.

Інь повідомив, що неповнолітні люди мають все ж нижчий пріоритет для вакцинації в порівнянні з літніми людьми. Однак попередні результати клінічних випробувань фази I і II показали, що вакцина може викликати імунітет у людей у віці від 3 до 17 років, і більшість побічних реакцій були легкими.

Читайте такожВООЗ схвалила китайську вакцину виробництва Sinovac (відео)

Крім того, Sinovac також завершив клінічне випробування фази II, в якому учасникам вводили третю бустерну дозу після завершення двох звичайних ін'єкцій. В цьому випадку в учасників спостерігалося 10-кратне збільшення рівня антитіл у порівнянні з попередніми рівнями за тиждень і у 20 разів за півмісяця.

Водночас Інь попередив, що Sinovac все ще необхідно завершити довгострокове спостереження за тривалістю антитіл, перш ніж він зможе дати рекомендації владі про те, коли слід вводити третю дозу вакцини.

Що відомо про вакцину CoronaVac (Sinovac)

Понад 200 мільйонів доз вакцини компанії Sinovac вже були доставлені до різних країн. Компанія заявила, що, за її оцінками, в усьому світі було введено понад 100 мільйонів доз її препарату.

Раніше в Sinovac Biotech зазначили, що зможуть випускати до двох мільярдів доз вакцини на рік після запуску третього заводу з виробництва препаратів. Представник компанії додав, що її третій виробничий об'єкт в Пекіні почав культивувати клітини, в яких буде вирощуватися вірус.

Вакцину CoronaVac використовують і в Україні. Наразі Україна отримала вже 1,7 мільйона доз цього препарату. Зокрема, цією вакциною роблять щеплення в центрах масової вакцинації, які відкрились минулими вихідними в Києві, Одесі та Львові.

Нагадаємо, людям, щепленим вакциною Sinovac видаватимуть міжнародний сертифікат про вакцинацію, заявив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Раніше повідомлялося, що ефективність цієї вакцини була доведена в Бразилії. Там цілому місту вдалося побороти коронавірус.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко