Цих доз вистачає для повної вакцинації 19,6% населення світу.

Станом на 30 червня в 180 країнах світу ввели понад 3 мільярди доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє інформагентство Bloomberg.

"Найбільша вакцинальна кампанія в історії триває. У 180 країнах було введено понад 3,05 мільярди доз вакцин", - сказано у повідомленні.

За даними Bloomberg, цих доз вистачає для повної вакцинації 19,6% населення світу.

Видання також зазначає, що розподіл вакцин був нерівномірним: країни й регіони з найвищими доходами вакцинуються більш ніж в 30 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. В Україні проти COVID-19 вже повністю імунізовані більш як 649,5 тис. осіб.

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Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна завершує підготовку до впровадження "ковід-сертифікатів", з 1 липня почнеться їх бета-тестування. За словами прем'єр-міністра, український документ повністю відповідатиме вимогам Єврокомісії.

У травні МЗС України розпочало роботу над укладенням двосторонніх домовленостей про визнання національних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, щоб громадяни могли подорожувати влітку.

Визнати українські свідоцтва про вакцинацію вже погодилися Угорщина і Молдова.

Також Україна веде перемовини з Грузією, Молдовою, Казахстаном та іншими країнами про визнання національних свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19.

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Автор: Олег Давигора