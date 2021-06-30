Головний санлікар України також повідомив, що дуже ймовірно, що в Україні дозволять комбінувати вакцини проти коронавірусу.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін назвав потенційну періодичність поставок вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech за бюджетний кошт.

"Зараз країна законтрактувала близько 20 млн доз Pfizer до кінця року, вони будуть приходити щомісяця", – сказав Кузін в інтерв'ю LIGA.LIfe.

Також він додав, що дуже ймовірно, що в Україні дозволять комбінувати вакцини проти коронавірусу. Мова йде про те, щоб першу дозу вакцини отримати від одного виробника – AstraZeneca чи Pfizer, наприклад, а другу – від іншого – Sinovac, наприклад.

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"Це доволі складно з погляду логістики, адже треба поєднувати різні платформи вакцин. Але наукові дослідження зараз показують, що деякі комбінації першої та другої дози вакцин призводять до більшої імуногенності, ніж один тип вакцини. Національна технічна група експертів з питань імунізації (НТГЕІ) зараз оцінює результати наукових досліджень. Вона вже опрацьовувала це питання і прийшла до висновку, що зараз немає достатньо даних із високим рівнем доказовості на користь поєднання різних платформ вакцин. Але таких досліджень стає все більше. НТГЕІ буде знов розглядати це питання 30 червня, враховуючи дані, які постійно оновлюються", – додав головний санітарний лікар.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 1 млн 933 тис. 946 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 649 тис. 524 особи.

Станом на 29 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 756 тис. 424 людини.

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19.

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Автор: Вікторія Гордієнко