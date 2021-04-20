На думку кандидата медичних наук, цього не станеться у першій половині 2021 року.

Кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національного університету охорони здоров'я України ім. П. Л. Шупика Федір Лапій вважає впровадження "паспортів вакцинації" не дуже близькою перспективою.

Читайте такожВсеукраїнський локдаун не потрібен - ШмигальЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-заходу "Вакцинація зближує нас".

Лапій зауважив, що "всі, хто зараз проходить вакцинацію, вносяться до електронної бази".

"Україна проводить перемовити щодо визнання цих електронних баз. Якщо, наприклад, буде прийняте рішення на рівні або домовленостей між окремими державами, або на глобальному рівні, про те, що для подорожей, для перетину кордону потрібно пред'явити так званий "паспорт вакцинації", то ці електронні бази дозволять роздрукувати (відповідну інформацію - УНІАН). Це може бути QR-код, штрих-код або додаток "Дія" на смартфоні", - сказав він.

Водночас, на думку імунолога, "паспорти вакцинації" не будуть впроваджені у першій половині 2021 року. "Скоріше за все, "паспорти вакцинації" не будуть введені у першій половині 2021 року. Лише питання обговорюється на рівні Європи, Сполучених Штатів Америки або окремих країн. Тому що ми знаємо, що за винятком буквально кількох країн, в цілому (вакцинацією - УНІАН) охоплена невелика кількість людей. За винятком, наприклад, Ізраїлю або Арабських Еміратів", - зазначив Лапій.

Так, підсумував він, це питання перебуває поки що на стадії дискусій. "Поки що це лише дискусії, але не дуже близька перспектива", - сказав імунолог.

Водночас Лапій нагадав, що в Україні були затверджені сертифікати імунізації. "Ця форма затверджена Міністерством охорони здоров'я... так звана карта імунізації. В принципі, сучасна, цивілізована людина повинна мати з собою так звану карту імунізації (коли подорожує - УНІАН)", - сказав він.

Паспорти вакцинації: деталі

17 березня Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС створити "цифровий зелений сертифікат" єдиного зразка для сприяння безпечному вільному переміщенню громадян в межах ЄС у період пандемії. У сертифікатах буде вказано прізвище та ім'я особи, дату народження, дату видачі, інформацію про щеплення, негативний тест або одужання після COVID-19, а також унікальний ідентифікатор документу.

Європарламент на сесії 26-29 квітня повинен схвалити власну позицію стосовно сертифікатів, а потім між представниками країн ЄС мають розпочатися переговори.

29 березня президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності розробки в Україні "паспортів вакцинації", в яких будуть дані про щеплення від COVID-19.

Того ж дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проект "паспорта вакцинації" від COVID-19 для українців вже на фінальній стадії розробки.

30 березня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що в Україні почнуть вводити "паспорт вакцинації" лише тоді, коли від COVID-19 буде щеплено значно більшу кількість людей.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська