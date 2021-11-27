Зразки відправили на додаткові дослідження.

Чеська лабораторія вивчає перший випадок нового небезпечного штаму коронавірусу "омікрон".

Про це повідомляє TNCZ.

Африканський штам виявили у громадянки Чехії, яка повернулася з Намібії. Попередньо стверджували, що жінка прибула з Єгипту.

Хвора зупинялася у Південній Африці та Дубаї.

Читайте такожУ ВООЗ визначили топ-5 найнебезпечніших штамів коронавірусу на сьогодніЗараз зразки її направили у паризьку лабораторію й очікуються результати третього тесту. Інфікована жінка перебуває в ізольованій палаті в одній з лікарень країни під наглядом лікарів.

За словами медиків, хвора – вакцинована, тому у неї легкий перебіг вірусу.

Як пише Reuters, також перший випадок "омікрону", імовірно, з’явився на території Німеччини. Зараз інфікована особа проходить додаткові дослідження, у неї спостерігаються ознаки африканського штаму.

Новий штам коронавірусу Омікрон: що відомо

Новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають у ВООЗ занепокоєння. Про нього вперше повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я з Південної Африки 24 листопада.

Попередні дані, зібрані фахівцями, свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими. Число випадків цього варіанту збільшується майже у всіх провінціях Південної Африки.

ПЛР-тест не виявляє ні один з генів нового штаму.

"Омікрон" може зробити вакцини менш ефективними та має більшу здатність передаватися, повідомили в Агентстві охорони здоров’я Великої Британії.

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Автор: Віолетта Орлова