Бустерна доза є допомогою основному циклу вакцинації, і цим вона відрізняється від повторної вакцинації.

В Україні вже настав час робити третю, бустерну дозу вакцини від коронавірусу.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила лікар-епідеміолог Людмила Мухарська, коментуючи слова міністра охорони здоров'я про те, що Україна чекає на рішення ЄС про 9-місячний інтервал між вакцинаціями.

"Раніше Віктор Ляшко говорив, що з січня буде вакцинація бустерною дозою, у той час, як 50% населення отримують першу дозу. Чому ми чекаємо - незрозуміло. Тому що мені здається, це рішення вже прийняте і деякі країни вже вакцинують бустерною дозою. Необхідність у цьому є. Є категорії людей, які вакцинувалися першою та другою дозою понад шість місяців тому, і їм уже можна вводити бустерну дозу. Також бустерна доза пропонується людям похилого віку, з хронічними захворюваннями, якщо вони раніше вакцинувалися двома дозами. Необхідність є, люди, яким її можна запропонувати, є", - сказала Мухарська.

Читайте такожВакцинація підлітків проти COVID-19: чому Україна пасе задніх

За її словами бустерна доза є допомогою основному циклу, і цим вона відрізняється від повторної вакцинації.

"Бустерна доза - це допомога основній вакцинації. Якщо буде рішення робити нову вакцинацію, як щороку після грипу, то тоді щороку будемо вакцинуватися від коронавірусу", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна готова до запровадження бустерних щеплень проти коронавірусу. Це станеться після того, як відповідне рішення ухвалить Європейський Союз, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Третю дозу вакцини вводитимуть через дев'ять місяців після повної вакцинації.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій