Однак у ВООЗ зазначили, що країни повинні спочатку прагнути до максимального охоплення людей двома дозами вакцини від коронавірусу.

Люди з ослабленою імунною системою повинні отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19.

Про це повідомила консультативна група Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає ООН і Reuters.

Як зазначили в Стратегічній консультативній групі експертів (SAGE), людям із ослабленим імунітетом, а також помірним і сильним імунодефіцитом слід запропонувати додаткову дозу всіх схвалених ВООЗ вакцин, оскільки їхній організм рідше адекватно реагує на вакцинацію після стандартної серії первинних щеплень і вони мають високий ризик важкого перебігу хвороби COVID-19".

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Експерти додали, що люди віком від 60 років і старші, які щепилися вакцинами Sinovac та Sinopharm, також повинні отримати третю дозу через один-три місяці після другого щеплення. Експерти ВООЗ пояснили свою рекомендацію досвідом Латинської Америки, який засвідчив, що з часом ефективність вакцин зменшується.

"Втілюючи цю рекомендацію, країни повинні спочатку прагнути до максимального охоплення двома дозами серед цього населення, а потім вводити третю дозу, починаючи з найстарших вікових груп", - зазначили експерти.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я визнали, що світова ситуація з COVID-19 досі не знаходиться під контролем. За словами експерта ВООЗ по боротьбі з COVID-19 Марії Ван Керхове, пандемія не закінчується, хоча багато хто вже вважає, що людство перемогло COVID-19.

Керхове розповіла, що в деяких містах по всьому світу переповнені лікарні, пацієнти гинуть від коронавірусу. І поки медичні установи заповнюються новими зараженими, люди на вулицях поводяться так, ніби пандемія вже закінчилася. Експерт ВООЗ наголосила на необхідності вакцинації, носіння масок та дотримання дистанції.

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Автор: Олександр Топчій