Українських заробітчан, які їдуть в Польщу, вакцинуватимуть від коронавірусу на кордоні.
Про це пише Wirtualna Polska.
На прикордонних переходах в Підкарпатському воєводстві українцям будуть пропонувати однодозову вакцину Johnson&Johnson.
"Це буде як фільтр, що захищає країну від коронавірусу ззовні. Ми щодня фіксуємо кількох заражених людей на наших контрольно-пропускних пунктах біля кордону з Україною. Люди, які приїжджають на роботу до Польщі, також повинні бути щеплені, що посилить наш захист", - розповів керівник медичного центру Medyk в Жешуві Станіслав Мазур.
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"Компанії, які наймають іноземців на будівництві, на сезонних робочих місцях побоюються спалаху коронавірусу, який згодом блокує роботу. Ми чекаємо замовлених доз і відразу після цього розпочнемо щеплення", - додав Мазур.
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