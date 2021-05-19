Мова йде про вакцину Johnson&Johnson.

Українських заробітчан, які їдуть в Польщу, вакцинуватимуть від коронавірусу на кордоні.

Про це пише Wirtualna Polska.

На прикордонних переходах в Підкарпатському воєводстві українцям будуть пропонувати однодозову вакцину Johnson&Johnson.

"Це буде як фільтр, що захищає країну від коронавірусу ззовні. Ми щодня фіксуємо кількох заражених людей на наших контрольно-пропускних пунктах біля кордону з Україною. Люди, які приїжджають на роботу до Польщі, також повинні бути щеплені, що посилить наш захист", - розповів керівник медичного центру Medyk в Жешуві Станіслав Мазур.

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"Компанії, які наймають іноземців на будівництві, на сезонних робочих місцях побоюються спалаху коронавірусу, який згодом блокує роботу. Ми чекаємо замовлених доз і відразу після цього розпочнемо щеплення", - додав Мазур.

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Автор: Людмила Жерновська