Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про наступний етап послаблення карантину в Англії.
Про це пише Reuters.
Карантинні обмеження у Великій Британії знімають поступово протягом останніх кількох місяців відповідно до поетапного плану, опублікованого в лютому – зі стартом вакцинації населення від коронавірусу.
Читайте такожСліпнуть і вмирають: в Індії зафіксували спалах "чорної цвілі" у людей, які пережили COVID-19Це третій етап послаблення карантину. З 17 травня громадянам дозволять групові зустрічі до 6 осіб всередині приміщення.
Відкриваються також паби, ресторани, кінотеатри й спортзали.
Нові послаблення були ухвалені з врахуванням поточної ситуації з коронавірусом в Англії. За словами Джонсона, понад дві третини дорослого населення вже отримали першу ін’єкцію вакцини. Тепер Британія очікує на обережний, але незворотний вихід з локдауну.
Водночас уряди Шотландії, Північної Ірландії та Уельсу встановлюють власні правила щодо пом’якшення карантинних обмежень.
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